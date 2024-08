Die Freenet-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen erfreulichen Anstieg. Am Morgen kletterte der Kurs um 0,7 Prozent auf 24,92 Euro, nachdem das Papier bereits bei 24,94 Euro sein Tageshoch markiert hatte. Diese positive Entwicklung erfolgte trotz eines Umsatzrückgangs im letzten Quartal. Der Telekommunikationsanbieter erzielte einen Umsatz von 559 Millionen Euro, was einem Rückgang von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Dennoch konnte Freenet seinen Gewinn je Aktie auf 0,39 Euro steigern, was eine deutliche Verbesserung gegenüber den 0,21 Euro des Vorjahres darstellt.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten einen Gewinn von 2,31 Euro je Aktie. Zudem erwarten Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,83 Euro, verglichen mit 1,77 Euro im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten bei 30,96 Euro gesehen, was ein erhebliches Potenzial im Vergleich zum aktuellen Kursniveau darstellt. Mit Spannung wird nun der Blick auf die Q3-Bilanz erwartet, die voraussichtlich am 7. November 2024 veröffentlicht wird.

Freenet Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...