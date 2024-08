© Foto: ARK Invest/ Reed Young



Fondsmanagerin Cathie Wood hat die jüngste Korrektur in der Aktie von Amazon genutzt und 225.000 Stück für fünf ihrer insgesamt sechs Fonds gekauft.Viele Anleger, sowohl private als auch institutionelle, sind in den vergangenen Tagen auf Shopping-Tour gegangen und haben die nach dem Absturz am Montag vermeintlich günstigen Kurse zum Einstieg in zahlreiche Publikumslieblinge genutzt. Cathie Wood schlägt bei Amazon zu! Auch Cathie Wood hat die Gunst der Stunde genutzt - und bei Amazon zugeschlagen! Während Anleger des E-Commerce-Riesen beunruhigt sein dürften, der Einstieg der ehemaligen Star-Investorin gilt längst als Kontraindikator, dürften sich viele Investoren ihres Flaggschifffonds ARK …