Die Lanxess-Aktie verzeichnete am Freitagmorgen einen beachtlichen Kurssprung im vorbörslichen Handel. Auslöser für den Anstieg waren die kürzlich veröffentlichten endgültigen Zahlen für das zweite Quartal, die deutlich besser ausfielen als von Analysten erwartet. Das bereinigte Ebitda von 181 Millionen Euro übertraf die Marktprognosen und sorgte für Optimismus unter den Investoren. Besonders hervorzuheben ist die positive Entwicklung des freien Mittelflusses, der entgegen den Befürchtungen vieler Marktbeobachter stand.

Analysten zeigen sich zuversichtlich

Die Experten von JPMorgan und Jefferies bewerteten die Quartalsergebnisse als überraschend stark. In allen Geschäftsbereichen konnte Lanxess die Erwartungen übertreffen, was das Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens stärkt. Trotz der Herausforderungen im Agrarchemiegeschäft [...]

Hier weiterlesen