- BERENBERG CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 8150 (9800) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 950 (880) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 380 (370) PENCE - 'BUY' - BRYAN GARNIER RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 140 (122) PENCE - 'NEUTRAL' - CANACCORD CUTS FUTURE PLC TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 733 (660) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 958 (1089) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1070 (1100) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS XP POWER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1340 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 187 (180) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 2600 (2440) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1416 (1445) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 181 (185) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 980 (895) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 626 (545) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS HARGREAVES LANSDOWN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1140 (1220) PENCE - RBC RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 850 (825) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 610 (840) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 257 (217) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 770 (760) PENCE - 'BUY'



