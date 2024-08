Die Finanzmärkte halten sich am letzten Handelstag einer Woche, die von extremer Volatilität in einer Vielzahl von Anlageklassen geprägt war, stabil. Nach der Risiko-Rallye vom Donnerstag werden die US-Aktienindex-Futures am Freitagvormittag in Europa unverändert gehandelt. Der kanadische Arbeitsmarktbericht für den Monat Juli wird in der zweiten Tageshälfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...