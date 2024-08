Der Zusammenschluss unterstützt die Vision von Five9, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Umsätze zu maximieren und gleichzeitig proaktive, KI-gestützte CX zu liefern

Five9 (NASDAQ: FIVN), Anbieter der Intelligent CX Platform, gab heute bekannt, dass er eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Acqueon, einer wegweisenden Echtzeit-Plattform zur Umsatzrealisierung, abgeschlossen hat. Die Erweiterung der Intelligent CX Platform von Five9 um die Fähigkeiten von Acqueon ist ein großer Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung des Ziels von Five9, die Orchestrierungsmaschine für jede Interaktion entlang der gesamten Customer Journey zu werden, einschließlich Marketing, E-Commerce, Vertrieb und Kundenservice. Durch KI-gesteuertes, proaktives Omnichannel-Kundenengagement definiert diese strategische Kombination neu, wie Unternehmen mit ihren Kunden in Kontakt treten zur richtigen Zeit, im richtigen Kanal um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Da die Kundenerwartungen immer weiter steigen, sind Marken bestrebt, innovative Wege zu finden, wie sie mit Kunden in Kontakt treten, zumal diese klare Präferenzen haben, wie und wann sie kontaktiert werden möchten. Unternehmen suchen nach neuen Möglichkeiten, ihre Kunden proaktiv und auf personalisierte Weise zu erreichen sei es für Verkäufe, Inkasso, Terminerinnerungen, Höflichkeits-Updates, Notfallbenachrichtigungen und vieles mehr. Mit KI an vorderster Front und dem Zugang zu wertvollen kontextbezogenen Daten sind Unternehmen zunehmend in der Lage, fundierte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, um präzise vorherzusagen, wann und wie sie ihre Kunden kontaktieren sollten, um die Verbindungsraten und Geschäftsergebnisse zu maximieren.

"Die Kunden von heute sind anspruchsvoller geworden und haben höhere Anforderungen. Diese strategische Übernahme ermöglicht es Five9, die Stärke unserer Outbound-Lösungen, die wir von Anfang an entwickelt haben, weiter auszubauen", sagte Mike Burkland, Vorsitzender und CEO von Five9. "Gemeinsam mit Acqueon können wir die Präferenzen der Kunden mit der zunehmenden Vielfalt an Outbound-Kanälen intelligent kombinieren, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Umsätze zu steigern, Kunden zu begeistern und gleichzeitig die Compliance-Standards zu erfüllen. Darüber hinaus schaffen die mit Acqueon generierten Interaktionen zusätzliche Kontextdaten, die den Wert der Five9 Genius AI-Suite weiter stärken. Ich bin begeistert, das Team von Acqueon bei Five9 willkommen zu heißen und freue mich darauf, die proaktive Kundenansprache auf ein neues Level zu heben."

Acqueon leistet Pionierarbeit, wenn es darum geht, einigen der größten Kunden aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Versicherungen, Versorgungsunternehmen, Einzelhandel und öffentlicher Sektor zu helfen, mit ihren Interessenten, Kunden, Patienten und Bürgern in Kontakt zu treten. Die Acqueon-Plattform hat Unternehmen dabei geholfen, durch eine höhere Kontaktrate mit dem richtigen Ansprechpartner, eine höhere Konversionsrate im Vertrieb und eine schnellere Reaktion auf Leads Millionen von Dollar an Einnahmen zu erzielen.

"Die strategische Kombination von Five9 und Acqueon ermöglicht es Five9, seine Reichweite über das Contact Center hinaus zu erweitern", sagt Mary Wardley, Program Vice President bei IDC. "Die Ergänzung der Five9 Intelligent CX Plattform durch das Team von Acqueon und deren Lösungskompetenzen bietet Unternehmen eine noch leistungsfähigere Möglichkeit, die Customer Journey zu verbinden."

"Acqueon ist begeistert, sich mit Five9 zusammenzuschließen, einem Branchenführer im Bereich Cloud-CX und KI", sagt Ashish Koul, CEO von Acqueon. "Wir hatten in den letzten zwei Jahren eine äußerst erfolgreiche Partnerschaft mit tiefen Produktintegrationen zwischen der Revenue Execution Platform von Acqueon und der Intelligent CX Platform von Five9, einschließlich einer gezielten Initiative rund um unsere Epic-Integration in die Five9-Plattform für die Gesundheitsbranche. Mit unseren KI-gestützten Lösungen, unserem Innovationszentrum in Indien, unserem erfahrenen Team und unserer Führungsposition in der Outbound-Omnichannel-Kategorie freuen wir uns darauf, die Führungsposition von Five9 im CX-Markt weiter auszubauen."

Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen werden.

Über Five9

Die auf Five9 Genius AI gestützte Five9 Intelligent CX Platform bietet eine umfassende Suite von Lösungen, die durch KI bessere Kundenerlebnisse ermöglichen. Dies führt zu besseren Geschäftsergebnissen und "Bring Joy to CX". Unser einheitliches, cloud-natives Angebot ermöglicht hyper-personalisierte Kundenerlebnisse und leistungsfähigere Mitarbeiter, sodass jede Kundeninteraktion vernetzter, müheloser und persönlicher wird. Über 2.500 Kunden und 1.400 Partner weltweit vertrauen auf Five9, das die Leistungsfähigkeit von KI, unsere Plattform und unsere Mitarbeiter vereint, um KI-gestützte Kundenerlebnisse voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.five9.com.

