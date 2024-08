Five9 Genius AI ist die Antwort auf die Herausforderung von einmaligen KI-Lösungen

Five9, (NASDAQ: FIVN), Anbieter der Intelligent CX Platform, gab heute die neueste Ergänzung der Five9 Genius AI-Suite bekannt, einschließlich des vierstufigen Five9 Genius AI-Prozesses, ein strategischer Ansatz zur Bereitstellung vollständig anpassbarer, KI-gestützter Kundenerlebnisse über die gesamte Customer Journey hinweg. Dieser Prozess ermöglicht es Unternehmen, mit der Unterstützung und Anleitung von Five9-Experten die hochwertigen Fälle für KI rasch zu identifizieren, sie zu implementieren und einzusetzen und letztendlich den ROI schneller zu realisieren. Das umfassende Set an orchestrierten Lösungen schafft KI-gestützte CX-Journeys, die es Unternehmen ermöglichen, kontextbezogene und personalisierte Interaktionen anzubieten, die sich an den Geschäftszielen orientieren.

Five9 AI Knowledge ist die neueste Ergänzung der Five9 Genius AI Suite. AI Knowledge macht sich die Leistung von GenAI zunutze, um einen der größten Schmerzpunkte in der Kundenerfahrung zu lösen: schneller Zugang zur Beantwortung jeder Kundenfrage. Bislang waren bestehende Technologien auf kuratierte FAQs und Wissensdatenbanken angewiesen, um Antworten zu finden, was sehr einschränkend sein kann. AI Knowledge beseitigt diese Hürde, indem es die Anfrage eines Kunden in Echtzeit mit Hilfe von kontextbezogenen Daten aus den umfangreichen Wissensquellen eines Unternehmens destilliert, um die relevanteste Antwort für jede Interaktion ob mit einem virtuellen oder einem Live-Agenten genau zu identifizieren und anzuzeigen. Durch den schnelleren Zugriff auf Antworten mithilfe von KI Knowledge können Unternehmen die Wartezeit, die Frustration der Kunden und letztlich auch die Kosten reduzieren.

"KI hat enormes Potenzial, das Kundenerlebnis zu verbessern. Viele Unternehmen tun sich jedoch noch schwer damit, KI effektiv zu nutzen, da sie komplex ist, sich ständig weiterentwickelt und oft schlecht implementiert wird", sagt Callan Schebella, Executive Vice President, Product Management bei Five9. "Five9 ist ein vertrauenswürdiger Partner für unsere Kunden mit umfassender Kompetenz im Bereich CX und KI. Wir entwickeln nicht nur KI-fähige CX-Produkte, sondern begleiten unsere Kunden bei jedem Schritt zur erfolgreichen Implementierung und Weiterentwicklung von Lösungen, die auf ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Unser Ziel ist es, mithilfe der Five9 Genius AI-Produktsuite und einem flexiblen, kundenzentrierten Prozess Kunden in die Lage zu versetzen, reichhaltige, aufschlussreiche und verbesserte Kundenerlebnisse an jedem Touchpoint zu liefern."

Der Five9 Genius AI-Prozess ist ein vierstufiger Ansatz für Kunden, die sich nicht sicher sind, wo sie ihren KI-Weg beginnen sollen. Er besteht aus vier aufeinanderfolgenden Schritten: Zuhören, Analysieren, Anpassen und Anwenden. Die Methodik konzentriert sich auf die Entdeckung umfassender und reichhaltiger Daten, die Analyse operativer Lücken mit Einsichten und die Anpassung von Modellen mit kontextbezogenen Daten und Wissen, um wirklich personalisierte Erfahrungen zu liefern.

Zuhören: Durch die Nutzung der Five9 Intelligent CX Platform hilft dieser Schritt Unternehmen, Kundeninformationen aus Kundeninteraktionen besser zu verstehen, unabhängig vom Touchpoint (Anrufe, Webchat, SMS, E-Mail, WhatsApp, etc.). Mit Lösungen wie Five9 VoiceStream und TranscriptStream hilft Five9 Unternehmen beim Aufbau einer soliden Datenbasis, die der Schlüssel zum erfolgreichen Einsatz von KI ist, um Kunden besser zu verstehen und zu bedienen. Analysieren: Mithilfe von Five9 AI Insights und Five9 Analytics werden die Daten des Unternehmens sicher analysiert, um Erkenntnisse zu gewinnen und intelligente Empfehlungen zu ermöglichen, die zu fundierteren Entscheidungen beitragen. Dieser Schritt erlaubt es Unternehmen, Möglichkeiten zur Verbesserung der Selbstbedienung rasch zu erkennen und die Erfahrungen von Kunden und Mitarbeitern zu optimieren. Anpassen: Mit GenAI Studio von Five9 können Unternehmen benutzerdefinierte KI-Modelle konfigurieren und sie mit ihren eigenen kontextbezogenen Daten unterlegen, sei es aus dem Five9 Data Lake, Kundendaten aus Integrationen oder Unternehmenswissen, das mit AI Knowledge aus jedem Format destilliert werden kann. Dieser Schritt ermöglicht es Unternehmen, KI für ihre eigenen spezifischen Bedürfnisse zu optimieren und dabei Datensicherheitsrichtlinien zu befolgen. Anwenden: Die Nutzung der kompletten Palette an nativen KI-Produkten von Five9 ermöglicht es Unternehmen, KI nahtlos in ihrem gesamten CX-Geschäft einzusetzen. Mit dem vollen Leistungsumfang der Five9-Angebote für "automatisierte bis assistierte" Erlebnisse über alle Kanäle hinweg, einschließlich Five9 Voice IVAs, Five9 Digital IVAs, AI Authentication, AI Agent Assist Guidance Cards and Checklist sowie AI Summaries, können Unternehmen personalisierte Erlebnisse entwickeln und anwenden, um jeden Kontakt zu verbessern.

"In einer sich schnell entwickelnden CX-Landschaft brauchen Unternehmen einen datengesteuerten Ansatz in Verbindung mit einer umfassenden Suite von KI-fähigen Produkten, um CX zu transformieren", sagt Maribel Lopez, Gründerin und Principal Analyst bei Lopez Research. "Über Multichannel- und Self-Service-Support hinaus müssen Organisationen nach Produkten suchen, die KI-gesteuerte Erkenntnisse liefern, Methoden bieten, um KI verantwortungsvoll mit den spezifischen Kontextdaten eines Unternehmens anzupassen, und die Fähigkeit besitzen, diese Erkenntnisse und das Wissen auf reale Szenarien wie Agentenhilfe und Gesprächszusammenfassungen anzuwenden."

Five9 AI Knowledge ist in der Vorschau und wird im 4. Quartal 2024 verfügbar sein. Registrieren Sie sich hier für den Five9 AI Day am Donnerstag, den 12. September, ein virtuelles Event mit Informationen zu den neuesten Five9 Genius AI-Innovationen. Erfahren Sie von Branchenexperten und Kunden, wie sie mit KI-gestützter CX greifbare Geschäftsergebnisse erzielen.

Über Five9

Die auf Five9 Genius AI gestützte Five9 Intelligent CX Platform bietet eine umfassende Suite von Lösungen, die durch KI bessere Kundenerlebnisse ermöglichen. Dies führt zu besseren Geschäftsergebnissen und "Bring Joy to CX". Unser einheitliches, cloud-natives Angebot ermöglicht hyper-personalisierte Kundenerlebnisse und leistungsfähigere Mitarbeiter, sodass jede Kundeninteraktion vernetzter, müheloser und persönlicher wird. Über 2.500 Kunden und 1.400 Partner weltweit vertrauen auf Five9, das die Leistungsfähigkeit von KI, unsere Plattform und unsere Mitarbeiter vereint, um KI-gestützte Kundenerlebnisse voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.five9.com.

Treten Sie mit uns in Kontakt @Five9, LinkedIn, Facebook, Blog

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240808153460/de/

Contacts:

Hannah Blackington

Corporate Communications Director, Five9

Press@five9.com