Frankfurter Börsenbrief

www.bernecker.info

Nicht nur Läufer halten der 1949 als Onitsuka gegründeten Marke aus Japan die Treue. 1977 umbenannt: ASICS, Anima Sana in Corpore Sano, gesunder Geist in gesundem Körper. Die 2023 mit umgerechnet 3,7 Mrd. € Umsatz weltweite Nr. 5 bei Sportschuhen will 2050 völlig klimaneutral sein. Der Chart der Aktie (Kürzel: 7936:Tokyo) reicht zurück bis 1984. Auf Basis von 6 % Nettomarge und 19 % EK-Rendite (2023) läuft sie trotz des vorigen Japan-Freitags noch deutlich vor der Konkurrenz. Schon vor der Zinsentscheidung der japanischen Notenbank korrigierte ASICS seit 17.07. bis 05.08. um ca. 33 %. Bei aktuell wieder KGV 35 beginnt man mit einer Position auf der Watchlist.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "", Ausgabe 32/2024.Weitere Themen in diesem Brief u. a.:- Intel: Abgang in Raten- ResMed: Zurück auf altem Stand- PayPal: Erfreulich entwickelt- Flughafen Wien: Defensiv-PlayIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!