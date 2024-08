Das Wachstumspotenzial von Aixtron, insbesondere auf dem Siliziumkarbid (SiC)-Markt, wird aufgrund von Bedenken über den schleppenden Absatz von Elektrofahrzeugen und die mögliche Verringerung des SiC-Anteils in Elektrofahrzeugen in Frage gestellt. Trotz einiger negativer Signale wird jedoch erwartet, dass der globale Markt für Elektrofahrzeuge deutlich wachsen wird, mit einem prognostizierten Anstieg der Verkäufe um 20 % im Jahr 2024 und einem langfristigen Wachstum von 16 % jährlich bis 2030. Die Ankündigung von Tesla, den SiC-Gehalt zu reduzieren, hat zwar Besorgnis ausgelöst, ist aber größtenteils auf Fortschritte in der SiC-Technologie und im Design zurückzuführen, die die Technologie zum Mainstream machen und ihren Markt potenziell erweitern. Folglich schätzen Marktforscher, dass sich die Nachfrage nach SiC-Transistoren zwischen 2023 und 2035 verzehnfachen wird. Während das Aufkommen der GaN-Technologie eine Bedrohung für SiC darstellt, könnte es für Aixtron von Vorteil sein, da GaN-Transistoren stärker auf das Epitaxie angewiesen sind, bei dem die Anlagen von Aixtron eingesetzt werden. Insgesamt dürften die Befürchtungen um das Wachstum von SiC übertrieben sein, und die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung. mwb research wird am 20. August im Rahmen der German Select Conference ein Roundtable-Gespräch mit Ralf Penner, Senior IR Manager bei Aixtron, führen. Sie können sich gerne hier anmelden: https://research-hub.de/events/registration/2024-08-20-13-30/AIXA-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/AIXTRON%20SE