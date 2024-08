Paris - Paulina Paszek und Jule Hake haben bei den Olympischen Sommerspielen in Paris die Bronzemedaille im Kajak-Doppel der Frauen über 500 Meter gewonnen.



Aufgrund des engen Schlussspurts ließ das Kampfgericht die deutschen Athletinnen lange zittern. Selbst das Fotofinish war so knapp, dass lange Minuten kein offizielles Ergebnis vorlag. Doch mit einer Zeit von 1,49:46 Minuten reichte es am Ende für den dritten Platz. Das zweite deutsche Boot von Lena Röhlings und Pauline Jagsch landete auf Platz sechs.



Gold geht an das Doppel aus Neuseeland, Silber an das Team Ungarn. Paszek und Hake teilen sich Bronze gemeinsam mit dem zweiten Boot aus Ungarn.