Die Zahlen von Munich Re wurden vom Markt gestern nur zu Beginn gut aufgenommen. Am Ende des Handelstages blieb lediglich ein kleines Plus übrig. Bei den Analysten kommen die Zahlen des Rückversicherers dagegen gut an. Die meisten Experten haben ihre ohnehin positiven Einschätzungen mindestens bestätigt.Tryfonas Spyrou von der Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re nach den gestern vorgestellten Zahlen für das zweite Quartal von 520 auf 525 Euro angehoben. Die Empfehlung lautet somit ...

