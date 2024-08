Die Stadt Ahlen in NRW freut sich über vier neue PV-Anlagen an Schulen. Die fristgerechte Antragstellung für eine Landesförderung war ausschlaggebend. Das nordrhein-westfälische Ahlen hat Dank einer Förderung des Bundeslandes auf den Dächern von drei städtischen Schulen PV-Anlagen installieren können. Darüber berichtet das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) der Stadt und verweist auf die Herausforderung fristgerechter Antragstellung."Wir haben die Fristen nur halten können, weil wir in diesem Fall ...

