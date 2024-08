Leipzig/Barcelona - Mittelfeldstar Dani Olmo verlässt Fußball-Bundesligist RB Leipzig und schließt sich dem FC Barcelona an. Das teilten die Sachsen am Freitagnachmittag mit.



"Dani kam 2020 als großes Talent nach Leipzig und konnte sich anschließend Jahr für Jahr weiterentwickeln", sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport der Leipziger. "Dadurch hat er das absolute Top-Level erreicht, zählt mittlerweile zu den besten Spielern auf seiner Position und war in diesem Sommer verständlicherweise heiß begehrt." Sein Wechsel zum FC Barcelona sei daher "erneut auch eine Auszeichnung für die gute Arbeit in Leipzig".



Der Spanier selbst beschreibt es als einen "Traum", als er vor viereinhalb Jahren aus Kroatien nach Leipzig wechselte. "Die Stadt ist dann in den vergangenen Jahren zu meinem Zuhause geworden - Jahre, die für mich als Fußballer, aber auch als Mensch sehr prägend waren. Dafür werde ich für immer dankbar sein", so der amtierende Europameister.



Der 26-Jährige verlässt die Roten Bullen als einer der prägenden RBL-Spieler der vergangenen Jahre. Insgesamt bestritt Dani Olmo 148 Spiele für RB Leipzig, markierte dabei 29 Tore, lieferte 34 Vorlagen. Beim FC Barcelona geht er nun unter Ex-DFB-Coach Hansi Flick auf Torejagd. Als Ablösesumme für Olmo werden von Beobachtern rund 60 Millionen Euro gehandelt.