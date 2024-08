Paris - Die in Russland geborene Darja Warfolomejewа hat als erste Deutsche in der Rhythmischen Sportgymnastik die Goldmedaille im Einzel-Mehrkampf gewonnen. Die 17-Jährige setzte sich am Freitag im Finale mit Reifen, Ball, Keulen und Band klar durch.



Silber gewann die Bulgarin Borjana Kalejn, Dritte wurde Sofia Raffaeli aus Italien. Die amtierende Deutsche Meisterin Margarita Kolosov verpasste Bronze ganz knapp und wurde Vierte.



Warfolomejewа kam mit zwölf Jahren nach Deutschland auf das Internat des Bundesstützpunkts des Deutschen Turner-Bundes nach Fellbach-Schmiden. Aufgrund ihres deutschen Großvaters konnte sie von der russischen zur deutschen Staatsbürgerschaft wechseln.