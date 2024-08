Die Covestro-Aktie verzeichnete am Donnerstag leichte Kursgewinne an der Frankfurter Börse. Gegen Mittag notierte das Papier 0,6 Prozent höher bei 53,50 Euro. Trotz des Anstiegs bleibt die Aktie noch 3,88 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 55,66 Euro, das am 9. Juli erreicht wurde.

Veränderungen bei Großaktionären

Hinter den Kursbewegungen stehen signifikante Veränderungen in der Aktionärsstruktur. Sowohl Morgan Stanley als auch BlackRock meldeten kürzlich Änderungen ihrer Stimmrechtsanteile. Morgan Stanley erhöhte seinen Anteil auf 6,04 Prozent, während BlackRock knapp unter die 5-Prozent-Schwelle rutschte. Diese Verschiebungen könnten das Interesse der Anleger an der Covestro-Aktie neu entfachen und die weitere Kursentwicklung beeinflussen.

