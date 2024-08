Die Aktie von Carl Zeiss Meditec verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung. Im XETRA-Handel kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 63,10 Euro, wobei es zeitweise sogar die 63,55-Euro-Marke streifte. Trotz des positiven Trends liegt der aktuelle Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 123,75 Euro, das im März dieses Jahres erreicht wurde. Die Diskrepanz von nahezu 50 Prozent verdeutlicht die Herausforderungen, denen sich das Unternehmen gegenübersieht.

Analystenprognosen und Dividendenaussichten

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,897 Euro je Aktie, was einen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 1,10 Euro darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 72,25 Euro, was auf ein potenzielles Wachstumspotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn von 1,97 Euro je Aktie erwartet, was die vorsichtig optimistische Haltung der Finanzexperten unterstreicht.

Carl Zeiss Meditec Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...