Paris - Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris hat die deutsche Frauen-Staffel über 4 mal 100 Meter Bronze geholt.



Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper und Rebekka Haase liefen in 41,97 auf den dritten Rang. Gold ging an die Staffel aus den USA, Silber an Großbritannien.



Es ist die erste Olympia-Medaille für eine deutsche Staffel seit 1988. Damals bekamen in Seoul die DDR-Frauen über 4 mal 100 Meter in 42,09 Sekunden Silber, das westdeutsche Team wurde Vierter.