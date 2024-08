© Foto: Boris Roessler/dpa - dpa-Bildfunk



In der neuen Smart-Investor-Ausgabe dreht sich alles um Frankreichs Staatsverschuldung und politische Veränderungen. Für die Großbank Societe Generale braut sich ein perfekter Sturm zusammen.Frankreich weist mit einem Staatsanteil von 58 Prozent an seiner Wirtschaft die höchste Quote aller Länder der westlichen Hemisphäre auf. Inzwischen liegt die Staatsverschuldung bei 115 Prozent des BIP und damit doppelt so hoch wie vor 20 Jahren. Als problematisch erweist sich, dass Frankreich die Niedrigzinsphase genutzt hat, um sich kurzfristig zu 0 Prozent zu verschulden. Wenn diese Kurzläufer in den nächsten Jahren refinanziert werden müssen, wird das derzeitige jährliche Defizit von 5 Prozent des …