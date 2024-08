Paris - Der Deutsche Thomas Bach will keine weitere Amtszeit als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Er werde 2025 nicht wieder antreten, sagte Bach am Samstag zum Ende der IOC-Generalversammlung in Paris. Er übergebe das IOC in bester Verfassung.



Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, dass Bach Präsident bleiben will, obwohl die Statuten dies wegen einer Amtszeitbegrenzung bislang nicht erlauben. Auf der Generalversammlung hatten sich wie abgesprochen mehrere Ländervertreter zu Wort gemeldet und gefordert, dass Bach im Amt bleiben solle.



Bach war 2013 zum 9. IOC-Präsidenten gewählt worden und 2021 für weitere vier Jahre im Amt bestätigt worden.