Barrick Gold: Die Quartalszahlen könnten überraschen!

Entscheidung durch Q2-Zahlen?

Rückblick

Barrick Gold, eines der größten Goldbergbauunternehmen der Welt, wird am 12. August vor Börsenöffnung die Ergebnisse des zweiten Quartals 2024 melden. Die Aktie befindet sich bereits länger in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung, wie wir im Wochenchart deutlich erkennen können.

Barrick Gold-Aktie: Chart vom 09.08.2024, Kürzel: GOLD, Kurs: 17.39 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Erst nachhaltige Kurse über 20 Euro würden das neutrale Bild beenden und ein bullisches Bild zeichnen.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter 13.75 USD wären die Bären am Ruder und die Aktie könnte rasch das Tief aus 2020 anlaufen.

Meinung

Die Q2-Zahlen könnten die Kurse stärker bewegen und damit die weitere Richtung des Papiers des Goldproduzenten bestimmen. Die folgenden Faktoren hätten dabei das Potential die Ergebnisse des 2. Quartals voranzutreiben:

Barrick Gold konzentriert sich auf hochrenditige Investitionen, insbesondere in Nevada. Die Fusion mit Randgold hat die Position von Barrick in der Branche gestärkt. Die Goldpreise stiegen 2024 durch erhöhte geopolitische Spannungen, einen abwertenden US-Dollar, das Potenzial für eine geldpolitische Lockerung und den kontinuierlichen Kauf durch Zentralbanken. Auf der Nachfrageseite steigt der Einsatz von Gold in den Bereichen Energie, Gesundheitswesen und Technologie. Die wirtschaftliche Stärke in Indien heizt die vermögensgetriebenen Käufe an. Die Goldnachfrage von den Zentralbanken steigt weiter. Daher wird ein eventuelles Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot wahrscheinlich die Goldpreise antreiben. Barrick Gold ist derzeit mit einem KGV2024e von 15 im Vergleich zu seinen Kollegen attraktiv bewertet.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 30.52 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 52.66 Mio. USD

Meine Meinung zu Barrick Gold ist neutral

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 10.08.2024

