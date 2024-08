© Foto: Peter Morgan/AP/dpa



Diese in den kommenden Tagen (KW33) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Dienstag, 13. August: Home Depot Den US-Verbraucherinnen und -Verbrauchern geht inzwischen die Puste aus. Das belegen neben sinkenden Einzelhandelsumsätzen und rekordhohen Kreditkartenschulden auch Quartalszahlen, wie die von Nike, Starbucks oder der vergleichsweise schwache Ausblick von Amazon. Als traditioneller "canary in the coal mine", als Kanarienvogel in der Kohlegrube, für die US-Wirtschaft gilt vor allem der Einzelhandelsriese Walmart, der am Donnerstag sein Quartalsergebnis vorstellen wird …