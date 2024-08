Moskau - Nach Beginn der ukrainischen Offensive in der russischen Region Kursk hat Russland eine "harte Reaktion" angekündigt. Eine entsprechende Antwort der russischen Streitkräfte werde nicht lange auf sich warten lassen, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, am Sonntag.



Die ukrainische Offensive bezeichnete Sacharowa als "terroristischen Akt". Die Raketen- und Drohnenangriffe auf die russische Region seien "eindeutig terroristisch". Nach russischen Angaben sollen in der Nacht zum Sonntag 13 Menschen bei einem ukrainischen Luftangriff auf Kursk verletzt worden sein.



Die Ukraine hatte die neue Offensive am Dienstag gestartet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich am Samstagabend in einer Videoansprache erstmals öffentlich dazu geäußert. Er sprach dabei von einer "Vorverlagerung des Krieges in das Gebiet des Aggressors". Die Ukraine beweise damit, dass sie wirklich in der Lage sei, Druck auf Russland aufzubauen.