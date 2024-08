Altenbuch - Auf einem Forstweg zwischen zwei Ortschaften im unterfränkischen Landkreis Miltenberg ist am Wochenende eine tote Person gefunden worden. Im Zusammenhang mit dem möglichen Tötungsdelikt seien am Sonntag zwei Personen vorläufig festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.



Passanten hatten die Leiche am Samstagmorgen entdeckt und die Polizei informiert. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte die Identität des Mannes festgestellt werden - es handelt sich um einen 18-jährigen Afghanen, der zuletzt im Landkreis Hameln-Pyrmont aufhältig war. Bei der Obduktion des Leichnams wurden äußere Verletzungen festgestellt.



Zur Identität der Tatverdächtigen machten die Ermittler zunächst keine näheren Angaben. Wie sie mit der Tat in Verbindung stehen, sei "Gegenstand der weiterhin mit Hochdruck geführten Ermittlungen", hieß es.