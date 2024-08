WALLDORF (IT-Times) - Der Softwareentwickler SAP hat eine Zusammenarbeit mit CyberArk angekündigt und erweitert damit sein Portfolio im Bereich Cybersecurity. CyberArk Software Ltd. (Nasdaq: CYBR), ein Unternehmen für Identitätssicherheit, gab am 8. August 2024 bekannt, gab am 8. August 2024 bekannt,...

Den vollständigen Artikel lesen ...