Einst belächelt, hat die Gaming-Branche sich mittlerweile längst etabliert und zu einem Milliardenmarkt entwickelt. Dementsprechend spielen die Entwicklung im Segment auch an der Börse immer wieder eine Rolle. Zuletzt gab es manchen Rückschlag zu verkraften, aber auch einige Hoffnungsschimmer zu sehen.Schwer unter Druck geriet Nintendo (JP3756600007), nachdem der japanische Spielegigant Zahlen für das vergangene Quartal vorlegt. Jene zeigten, dass die etwas in die Jahre gekommene Spielekonsole Switch sich nur noch in sehr übersichtlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...