Chengdu, China (ots/PRNewswire) -Am 10. August feierte CATL die Eröffnung des NING Space, des weltweit ersten Neue-Energien-Erlebniszentrums in Chengdu, Provinz Sichuan. Der NING Space wurde gemeinsam mit einer Reihe von Automobilherstellern und der lokalen Regierung entwickelt und bietet den Verbrauchern ein innovatives, umfassendes Erlebnis zum "Ansehen, Auswählen, Nutzen und Erleben" von Elektrofahrzeugen, das den globalen Übergang zur Elektromobilität erleichtern wird.In seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie sagte Li Ping, stellvertretender Vorsitzender von CATL, dass die Denkweise von Automobilindustrie und Verbrauchern im Zuge der globalen Energiewende einen grundlegenden Wandel durchmacht. CATL hat in Zusammenarbeit mit Automobilherstellern eine neue Plattform eingerichtet, die eine Brücke zwischen Automobilherstellern und Verbrauchern schlagen soll, um Innovation und gemeinsamen Erfolg zu fördern.Luo Jian, General Manager der Marketingabteilung von CATL, berichtete, dass der Raum mit seinen charakteristischen Merkmalen "Vollkommenheit" und "Innovation" den Autoherstellern hilft, ihre Fahrzeuge auf effektive Weise zu präsentieren, den Verbrauchern die Wahl des richtigen Autos erleichtert und für einen kohlenstoffarmen Lebensstil wirbt.Als weltweit erster E-Auto-Markenpavillon beherbergt der 13.000 m² große Komplex fast 100 Modelle von rund 50 Automarken und bietet den Verbrauchern eine sehr umfangreiche Autoschau mit einer kompletten Kollektion der beliebtesten Automodelle.Die E-Auto-Experten stehen bereit, um Fragen zu beantworten und individuelle Empfehlungen zu geben, die auf die Bedürfnisse, die Budgets und die Nutzungsweise der Verbraucher eingehen. Der Raum liefert auch Einblicke in die Geschichte und Entwicklung von Elektrofahrzeugen und stellt die neuesten innovativen Batterietechnologien vor. Darüber hinaus finden hier regelmäßig wissenschaftliche Workshops statt, in denen Nutzer aller Altersgruppen grüne Energien und Elektrofahrzeuge erleben und erforschen können.Außerdem stellte CATL bei der Eröffnungszeremonie die Kundenservice-Marke "NING SERVICE" vor. Mit einem Netz von 112 professionellen Servicestationen und einem robusten Schulungssystem bietet NING SERVICE hochwertige Dienstleistungen wie Batteriewartung, Prüfung des Batteriegesundheitszustands und E-Auto-Pannendienst an und sorgt so für ein sorgenfreies Erlebnis für Nutzer von Elektrofahrzeugen.Um das Nutzererlebnis weiter zu verbessern und das Serviceangebot zu erweitern, startete CATL am selben Tag ein WeChat-Miniprogramm. Das Miniprogramm richtet sich speziell an Nutzer von E-Fahrzeugen und bietet Dienstleistungen wie die Suche nach Ladestationen, Erkundung, Unterstützung bei der Auswahl und Tipps zur Nutzung von Elektrofahrzeugen sowie wissenschaftliche Workshops zum Thema neue Energien. Durch die Nutzung von Onlinekanälen bietet CATL den E-Auto-Nutzern effiziente, praktische, hochwertige und mehrdimensionale Dienstleistungen.Die Umstellung auf grüne Energie ist unaufhaltsam. Der NING Space von CATL wird Autohersteller und E-Auto-Kunden näher zusammenführen, indem er eine größere Vielfalt an Szenarien, mehr spezialisierte Dienstleistungen und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis bereitstellt und damit ein neues Kapitel der Energiewende einläutet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2479521/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2479522/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2479523/4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2479524/5.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2479525/3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/catl-eroffnet-innovatives-neues-energie-erlebniszentrum-in-chengdu-302219397.htmlPressekontakt:Fred Zhang,zhangyz02@catl.comOriginal-Content von: Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161136/5841292