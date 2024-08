LG Chem meldet Entwicklung flammhemmende Materialien aus umweltfreundlichen PC/ABS-Recyclingkunststoffen

Weltweit erste Flammfestigkeits-Zertifizierung der Stufe V-0 bereits erteilt

Das neue Material ist nachhaltig und umweltfreundlich, da es die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu herkömmlichen Materialien um bis zu 46 reduziert

LG Chem (KRX:051910) gab jetzt bekannt, dass sein PFAS-freies, flammhemmendes PC/ABS-Material aus recycelten Kunststoffen die Klassifikation V-0 gemäß UL94, einem US-amerikanischen Standardtest für die Flammfestigkeit, erhalten hat.

LG Chem hat ein PFAS-freies flammhemmendes Material aus PC/ABS entwickelt. Das Material hat die weltweit erste Flammfestigkeits-Zertifizierung der Stufe V-0 erhalten (Bild: LG Chem)

Die Einstufung V-0 ist die höchste Flammfestigkeitsstufe in der Industrie und besagt, dass die Flamme innerhalb von 10 Sekunden von selbst verlöschen muss, wenn das Material vertikal in Brand gesetzt wird. LG Chem hat als erstes Unternehmen weltweit die Zertifizierung für die V-0-Flammfestigkeit für Material aus PC/ABS (Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol) erhalten, das keine per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFS) enthält.

Mit seinem im eigenen Hause entwickelten speziellen Verfahren zur Flammfestigkeit hat LG Chem sein PFAS-freies PC/ABS-Material flammfester gemacht. Zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen wurden außerdem PCR-Kunststoffe hinzugefügt. Dieses PFAS-freie Material setzt im Vergleich zu herkömmlichen PC/ABS-Materialien 46 weniger Kohlenstoff frei, da es mehr als 50 recycelte Kunststoffe enthält.

PFAS werden häufig in Kochutensilien, Kleidung und in Kosmetikartikeln verwendet, da sie sehr schwer entflammbar und weder in Wasser noch in Öl löslich sind. Da sie jedoch in der Natur nicht abgebaut werden und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben, steigt die Nachfrage nach PFAS-freien Materialien, vor allem in Europa und den USA.

"Die Umstellung auf umweltfreundliche Materialien, darunter PFAS-freie flammhemmende Kunststoffe, wird zu einem globalen Trend werden. Wir werden daher unsere Forschungs- und Entwicklungsbemühungen fortsetzen, um umweltfreundliche und schwer entflammbare Materialien zu entwickeln, bei denen das Wohlergehen der Kunden und die Umwelt im Vordergrund stehen", sagte Steven Kim, Senior Vice President der Engineering Materials Business Unit von LG Chem.

Es ist zu erwarten, dass PFAS-freie flammhemmende Materialien in vielen elektrischen Geräten wie Laptops und Tablets Geräte, die häufig in engem Kontakt mit dem menschlichen Körper stehen und Wärme abgeben sowie in Industriegeräten wie Wechselrichtern und Ladegeräten für Elektrofahrzeuge eingesetzt werden. Außer für seine PC/ABS-Materialien hat LG Chem erfolgreich die UL-Zertifizierung für verschiedene vom Unternehmen selbst entwickelte PFAS-freie flammhemmende Materialien erhalten, darunter PC (Polycarbonat) und PBT (Polybutylenterephthalat).

Über LG Chem

LG Chem ist ein international führendes Chemieunternehmen mit einem diversifizierten Geschäftsportfolio in den Hauptbereichen Petrochemie, neue Werkstoffe und Biowissenschaften. Das Unternehmen produziert eine Vielzahl von Produkten, die von hochwertigen Petrochemikalien bis hin zu erneuerbaren Kunststoffen reichen, und ist spezialisiert auf hochmoderne Elektronik- und Batteriematerialien sowie auf Medikamente und Impfstoffe, wodurch es seinen Kunden differenzierte Lösungen anbieten kann. LG Chem hat sich verpflichtet, bis 2030 ein kohlenstoffneutrales Wachstum und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erzielen, indem es die Auswirkungen des Klimawandels steuert und mit erneuerbaren Energien und verantwortungsvollen Lieferketten einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistet. LG Chem hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea, unterhält mehrere Standorte auf der ganzen Welt und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen konsolidierten Umsatz von 55,2 Billionen KRW (41,6 Milliarden US-Dollar). Weitere Informationen finden Sie unter www.lgchem.com.

