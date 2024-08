Die am häufigsten in andalusischen Gewächshäusern, hauptsächlich in Almería, angebauten Paprikasorten haben in dieser Saison, die nun zu Ende geht, im Vergleich zu der vorherigen einen Rückgang der Durchschnittspreise verzeichnet, die die Erzeuger erhalten haben, so ein Artikel von Hortoinfo.es auf der Grundlage von Daten der Beobachtungsstelle für Preise und...

Den vollständigen Artikel lesen ...