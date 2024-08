© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Die Nvidia-Aktie hat gegenüber ihrem Rekordhoch deutlich zurücksetzt, konnte sich inzwischen aber stabilisieren. Ist das bereits die Chance zum Einstieg?Gegenüber ihrem Allzeithoch bei 140,76 US-Dollar hat die Aktie von Nvidia auf dem Höhepunkt ihrer Korrektur am Montag der vergangenen Woche 35 Prozent an Wert eingebüßt. Das Korrekturtief bei 90,69 US-Dollar bedeutete den tiefsten Stand seit Mitte Mai. Nichtsdestotrotz beträgt das Plus der Papiere seit dem Jahreswechsel noch immer beeindruckende 111,5 Prozent. Geht es nach der Einschätzung zahlreicher Analysten bietet das gegenwärtige Kursniveau eine willkommene Einstiegsgelegenheit in die Aktie. Rund 34 Prozent Potenzial sehen …