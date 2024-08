Die in der vergangenen Woche präsentierten Quartalszahlen der Commerzbank kamen am Markt nicht gut an. Dabei konnte sich das Zahlenwerk sehen lassen. Gerade die Entwicklung im Firmenkundengeschäft war erfreulich. In der Schweiz will man hier weiter expandieren.Der Nettogewinn der Commerzbank von 538 Millionen Euro traf letzten Mittwoch genau die Prognose, aber die Risikovorsorge war höher als vorab erwartet. Zudem müssen Anleger noch auf die Genehmigung des neuen Aktienrückkauf-Programms warten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...