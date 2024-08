Der Salzgitter-Konzern verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 233,6 Mio. € sowie 11,5 Mio. € Vorsteuergewinn. Die verhaltene wirtschaftliche Entwicklung in Europa, und hier vor allem in Deutschland, belastete die Geschäftsentwicklung der stahlnahen Geschäftsbereiche stark. Das sehr erfreuliche Resultat des Geschäftsbereiches Technologie sowie der Beitrag der Beteiligung an der Aurubis AG hingegen stützten das Konzernergebnis. Der Außenumsatz des Salzgitter-Konzerns sank infolge der gegenüber dem Vergleichszeitraum rückläufigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...