Wien - Der österreichische Unternehmer Richard Lugner ist tot. Das berichtet die österreichische "Kronen Zeitung". Demnach verstarb der 91-Jährige am Montag in Wien. Er habe bereits seit Längerem mit gesundheitlichen Problemen gekämpft, heißt es.



Bekanntheit erlangte der Einkaufszentrum-Betreiber, Bauunternehmer und Projektentwickler durch verschiedene TV-Formate und seinen alljährlichen Besuch beim Wiener Opernball.



1998 kandidierte Lugner bei der Bundespräsidentenwahl und wurde mit 9,91 Prozent der Wählerstimmen vierter von fünf Kandidaten. Bei der Nationalratswahl 1999 erhielt er mit "Die Unabhängigen" 1,02 Prozent der Stimmen.



Im Wiener Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds enthüllte er am 10. Oktober 2019 sein Ebenbild aus Wachs. Die ausgestellte Figur trägt seine typische Opernball-Kleidung mit Frack und Zylinder.