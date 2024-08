Die Infineon-Aktie verzeichnete am Freitag einen positiven Trend an der Börse. Mit einem Anstieg von 0,83 Prozent auf 30,42 Euro konnte das Wertpapier des Halbleiterherstellers Anleger überzeugen. Im Tageshoch erreichte die Aktie sogar 30,45 Euro. Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da sie im Kontext der jüngsten Quartalsergebnisse steht. Trotz eines Rückgangs beim Ergebnis je Aktie von 0,63 Euro im Vorjahresquartal auf 0,30 Euro und einem Umsatzrückgang um 9,46 Prozent auf 3,70 Milliarden Euro, zeigt sich der Markt optimistisch.

Analysten sehen Potenzial

Experten taxieren das mittlere Kursziel für Infineon auf 41,67 Euro, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 1,84 Euro je Aktie. Diese Einschätzungen, gepaart mit der Ankündigung des baldigen Baubeginns der TSMC-Fabrik in Dresden, könnten das Vertrauen der Investoren in die langfristige Strategie des Unternehmens stärken und zur positiven Kursentwicklung beitragen.

Infineon Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...