Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall erlebt derzeit einen bemerkenswerten Aufschwung. Nach einer starken Vorwoche, in der wichtige Widerstände überwunden wurden, setzt sich die positive Entwicklung fort. Der Kurs nähert sich wieder dem Rekordhoch von 571,80 Euro und notierte zuletzt bei über 546 Euro, was einem Plus von 1,5 Prozent entspricht. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert der Aktie beinahe verdoppelt. Diese beeindruckende Performance wird durch eine robuste Auftragslage und positive Analysteneinschätzungen unterstützt.

Warburg Research empfiehlt Kauf

Die Experten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung für die Rheinmetall-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 468 auf 600 Euro angehoben. Als Begründung wird die starke Geschäftsentwicklung in allen Konzernsegmenten angeführt, wobei besonders die Waffen- und Munitionsproduktion hervorsticht. Diese optimistische Einschätzung trägt zur positiven Stimmung bei Investoren bei und könnte den Kurs weiter antreiben.

