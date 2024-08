EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2024 - 16. Zwischenmeldung und Schlussmeldung

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2024 - 16. Zwischenmeldung und Schlussmeldung Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 23. April 2024 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2024 bekannt. In der Zeit vom 05. August 2024 bis zum 06. August 2024 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2024 insgesamt 186.186 Aktien erworben. Die Aktien wurden wie folgt erworben: Aktienrückkaufprogramm 2024 Datum Aggregiertes Volumen

(Anzahl der Aktien) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 05. August 2024 33.151 130,2958 CBOE Europe (CEUX) 05. August 2024 69.755 130,3072 XETR 06. August 2024 18.346 131,0416 CBOE Europe (CEUX) 06. August 2024 64.934 131,0597 XETR

Der Erwerb der Aktien wurde durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt. Damit wurde das Aktienrückkaufprogramm 2024 am 06. August 2024 erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von rund EUR 499.999.910,97 (ohne Erwerbsnebenkosten) erworben. Das maximale Erwerbsvolumen des Aktienrückkaufprogramms 2024 in Höhe von bis zu EUR 500 Mio. wurde somit praktisch vollständig ausgeschöpft. Die Gesamtzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 24. April 2024 bis einschließlich zum 06. August 2024 erworben wurden, beträgt 3.604.604 Stück. Dies entspricht rund 1,45 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie betrug rund EUR 138,7115. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf



