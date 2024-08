FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.08.2024 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1020 (975) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 135 (105) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS JD SPORTS FASHION TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 110 (115) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WPP PRICE TARGET TO 950 (990) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1150 (1200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1020 (975) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 750 (740) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4100 (4000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - PEEL HUNT RAISES BELLWAY TO 'ADD' (HOLD) - PRICE TARGET 3020 (2920) PENCE - RBC RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1025 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DIAGEO TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 2400 (2100) PENCE - RPT/UBS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 1110 (915) PENCE - STIFEL CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 650 (700) PENCE - 'BUY' - STIFEL RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1700 (1670) PENCE - 'BUY' - STIFEL RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1145 (1075) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1000 (1250) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3160 (3105) PENCE - 'BUY' - WITHDRAWAL: BERENBERG ON BEAZLEY PLC



