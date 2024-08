Der Bundesfinanzminister sieht dringenden Handlungsbedarf, da eine Förderung in der Breite nicht mehr nötig sei. Das sagte der FDP-Politiker am Wochenende in einem Interview zur Haushaltssituation. "Weniger Subventionen und dafür mehr Anreize beim Klimaschutz" - das fordert die Wirtschaftsweise Veronika Grimm angesichts der aktuellen Haushaltsverhandlungen vor allem mit Blick auf die Förderung von Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen. "Was die Solarförderung betrifft, besteht ein dringender Handlungsbedarf", sagte am Wochenende auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) im Interview mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...