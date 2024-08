Ein starkes zweites Quartal führte bei der Hannover Rück, im ersten Halbjahr zu einem Gewinnsprung. So kletterte das Nettoergebnis im Q2 um 20,9 Prozent auf 603 Millionen Euro. Die ist deutlich mehr, als die Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Damit erzielte der weltweit drittgrößte Rückversicherer im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 1,2 Milliarden Euro, was einem Plus von 21 Prozent entspricht. Zudem bestätigte der Vorstand den Ausblick, weshalb die Hannover Rück-Aktie (840221) den Erholungskurs einschlug.

Quelle

...

Den vollständigen Artikel lesen ...