DJ Allianz-Konsortium schließt Viridium-Kauf ab - Hannover Rück draußen

DOW JONES--Die Mitte März angekündigte Übernahme des Spezialversicherers Viridium durch ein Konsortium um die Allianz ist in trockenen Tüchern. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, wurde die Übernahme abgeschlossen. Neben Allianz, Blackrock, Generali und T&D Holdings sind nun auch Santander Insurance, und der Investor PG3 an Bord. Sie ersetzen zum 30. September die Hannover Rück, die aus dem Konsortium aussteigt.

Viridium soll als unabhängige, eigenständige Plattform weiter wachsen. Das in Deutschland ansässige Unternehmen kauft von anderen Versicherern geschlossene Bestände an alten Lebensversicherungspolicen. Als Konsolidierer versucht das Unternehmen, durch Größenvorteile die Kosten zu senken und die Anlageergebnisse zu verbessern, um die Gewinne zu steigern und die Renditen für die Versicherungsnehmer zu erhöhen. Laut seiner Website verwaltet der Konzern Vermögenswerte in Höhe von etwa als 68 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2025 09:52 ET (13:52 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.