Frankfurt am Main (ots) -Der deutsche Online-Broker justTRADE, bekannt für sein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, bietet seinen Kunden ab sofort eine noch größere Auswahl an handelbaren Zertifikaten, Hebelprodukten und Optionsscheinen.Mit der Erweiterung um die Produkte von Morgan Stanley und der DZ Bank baut justTRADE seine Position als Allroundanbieter von Finanzinstrumenten weiter aus und ermöglicht den Handel von Anlage- und Hebelprodukten an insgesamt sechs außerbörslichen Handelsplätzen. Neben den bereits etablierten und beliebten Produkten von J.P. Morgan, Société Générale, Vontobel und UBS stehen justTRADE Kunden nun auch Produkte von Morgan Stanley und der DZ Bank zur Verfügung.Neben ihren Anlageprodukten schätzen erfahrene Anleger Morgan Stanley insbesondere für ihr breit aufgestelltes Angebot an Hebelprodukten. Die Produktpalette von derzeit 275.000 Produkten auf mehr als 2.000 Basiswerte bietet Tradern die breiteste Auswahl im deutschen Markt in den Anlageklassen Aktien, Indizes, Rohstoffe und Edelmetalle ebenso wie bei Zinsen und Währungen.Als einziger verbliebener Vollsortiment-Emittent mit Wurzeln in Deutschland bereichert auch die DZ Bank das Portfolio von justTRADE mit einer breiten Palette aus Anlage- und Hebelprodukten auf eine große Zahl von Basiswerten. Ein Produkt-Schwerpunkt liegt dabei auf deutschen Nebenwerten.Darüberhinaus bietet justTRADE seinen Kunden ab sofort auch die Möglichkeit, mehr als 100 Schweizer Aktien im Direkthandel mit der Société Générale zu handeln. Dies ermöglicht eine noch größere Auswahl im Aktienhandel und eröffnet neue Investitionsmöglichkeiten auf dem bei Privatanlegern beliebten Schweizer Aktienmarkt."Die Erweiterung unserer Produktpalette im Bereich der Derivate war ein konsequenter Schritt, um den Bedürfnissen unserer Kunden noch besser gerecht zu werden. Die Integration der Produkte von Morgan Stanley und der DZ Bank bietet unseren Kunden neue, attraktive Handelsmöglichkeiten und hebt den außerbörslichen Handel bei justTRADE auf eine neue Stufe," erklärt Ralf Oetting, Gründer und Geschäftsführer von justTRADE. Michael B. Bußhaus, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer von justTRADE, ergänzt: "Unser Ziel bei justTRADE ist es, eine breite Produktvielfalt anzubieten und gleichzeitig die Kosten für unsere Kunden niedrig und transparent zu halten. Mit unserem erweiterten Angebot bieten wir aktiven Tradern die perfekte Kombination aus Auswahl, Flexibilität und Kosteneffizienz."Mit dieser Erweiterung unterstreicht justTRADE erneut seinen Anspruch, aktiven Selbstentscheidern ein erstklassiges und vielfältiges Angebot an Finanzinstrumenten zu fairen und transparenten Konditionen zu bieten.Über justTRADEjustTRADE ist ein Frankfurter Online-Broker mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Angebot für aktive Trader. Der Handel von Wertpapieren und Kryptowerten ist bereit ab 0,- EUR Orderprovision (zzgl. Handelsplatzspread) möglich. Gehandelt werden können mobil über iOS und Android oder über den Desktop-Browser mittlerweile über 1 Mio. Wertpapiere - Aktien, ETFs, ETCs, wikifolios, Zertifikate, Optionsscheine und Hebelprodukte. Für den börslichen Handel steht über den Broker die Auswahl an drei Börsen (LS Exchange, Quotrix und Tradegate Exchange) und außerbörslich über sechs Handelspartner (J.P. Morgan, Morgan Stanley, UBS, Vontobel, DZ Bank und Société Générale) zur Verfügung. Mehr als 1.800 ETFs, ETCs und ETPs von 13 Anbietern (J.P. Morgan, 21Shares, Amundi, CoinShares, DWS, Franklin Templeton, iShares, GlobalX, Vanguard, VanEck, Valour, UBS und WisdomTree) ergänzen das Angebot. Zudem sind bei justTRADE insgesamt über 260 Wertpapiere sparplanfähig.Erfahren Sie mehr über justTRADE unter www.justtrade.comPressekontakt:presse@justtrade.comwww.justtrade.com/presseOriginal-Content von: JT Technologies GmbH - justTRADE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149741/5841754