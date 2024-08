Die Continental-Aktie zeigte in der vergangenen Handelswoche eine wechselhafte Performance an den deutschen Börsen. Trotz positiver Quartalsergebnisse bewegte sich der Kurs in einem engen Korridor zwischen 58,26 EUR und 58,90 EUR. Im jüngsten Quartal konnte der Automobilzulieferer einen Gewinn je Aktie von 1,52 EUR verzeichnen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,04 EUR darstellt. Allerdings ging der Umsatz im gleichen Zeitraum um 4,06 Prozent auf 10,00 Milliarden EUR zurück.

Analysten-Prognosen und Zukunftsaussichten

Marktbeobachter sehen für die Continental-Aktie noch Luft nach oben. Das durchschnittliche Kursziel wird von Experten bei 74,22 EUR angesetzt, was ein erhebliches Wachstumspotenzial impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 7,33 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende [...]

