Drei Jahre Laufzeit, 2.000 Flugstunden und 2,9 Millionen Euro Budget - das sind die Eckdaten des jüngsten Pilotprojekts von Enerkite in Ketzin an der Havel. Neu ist: Es soll zugleich zum Akzeptanztest für die Technologie werden. Ende Juli hatten sich die Projektpartner zum offziellen Kick-off in Eberswalde getroffen, berichtet Enerkite in einer Pressemitteilung. Zu diesen gehören Edisnatur, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das Fachgebiet Experimentelle Strömungsmechanik der TU ...

