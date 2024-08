Die Brenntag SE verzeichnete am Donnerstag einen leichten Kursanstieg an der Frankfurter Börse. Gegen Mittag notierte die Aktie bei 64,24 Euro, was einem Plus von 0,9 Prozent entspricht. Trotz des positiven Trends liegt der Kurs weiterhin deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 87,12 Euro, das am 1. März erreicht wurde.

Quartalsergebnisse und Analysteneinschätzungen

Im ersten Quartal 2024 musste Brenntag einen Gewinnrückgang hinnehmen. Der Gewinn je Aktie sank von 1,23 Euro im Vorjahreszeitraum auf 0,98 Euro. Auch der Umsatz ging um knapp 6 Prozent auf 4,00 Milliarden Euro zurück. Dennoch zeigen sich Analysten optimistisch und bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 79,70 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 4,92 Euro je Aktie.

