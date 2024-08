Die Nvidia-Aktie zeigt sich trotz der jüngsten Marktkorrektur weiterhin robust. Während Konkurrenten wie Intel und AMD in den letzten Wochen deutliche Kursverluste hinnehmen mussten, konnte der Chiphersteller Nvidia seine starke Position behaupten. Die anhaltende Nachfrage nach KI-Anwendungen und die führende Rolle des Unternehmens in diesem Bereich treiben den Aktienkurs an.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten bleiben für die Zukunft der Nvidia-Aktie optimistisch. Trotz des bereits starken Kursanstiegs in diesem Jahr sehen Analysten noch Raum für weiteres Wachstum. Die Erwartungen an die kommenden Quartalszahlen sind hoch, da der KI-Boom die Nachfrage nach Nvidias Hochleistungschips weiter ankurbeln dürfte. Allerdings mahnen einige Experten zur Vorsicht und weisen auf mögliche Überbewertungsrisiken hin.

