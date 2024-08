Unterföhring (ots) -Barbie. Göttin. Natürliche Schönheit. Oder Baddest Bitch? Ab Donnerstag, 15. August, verlassen acht Beautys in der ProSieben-Show "Beauty & The Nerd" ihre Komfortzone und wagen einen Clash der besonderen Art. Selbstbewusste Schönheiten treffen auf zurückhaltende Nerds. In Zweierteams kämpfen sie sich unter der Sonne Thailands durch verrückte Challenges - und wollen 50.000 Euro gewinnen. Wer besteht den Pärchen-Crash-Kurs mit Glanzleistung?Geht es nach den Beauty-Queens, haben sie alle Chancen auf das Siegerkrönchen.- Linda (29, Model und Reality-Star aus Hanau) kündigt an: "Irgendeiner muss im Mittelpunkt stehen - also mach ich's!"- Auch Babu (30, Kosmetikerin aus Oberhausen) setzt klare Standards: "Babu bei,Beauty & The Nerd', das heißt es gibt viel Action, vielleicht auch bisschen Drama..."- Christin (28, Reality-Star aus Harsewinkel) will mit Authentizität punkten: "Ich bin eine besondere Beauty, weil ich eine Zahnspange trage."- Nelly (22, Content-Creatorin aus Lehrte) gibt sich siegessicher: "Es gibt nur eine Göttin. Und das bin ich!"- Vanessa (20, Influencerin aus Leopoldshagen) setzt stattdessen auf Köpfchen: "Macht euch gefasst: Ich habe ein Gehirn und da ist tatsächlich auch was drin."- Shelly (25, Friseurin aus Rostock) will ihrem Nerd ein Glow-Up geben: "Ich bin Barbie und ich suche meinen Ken. Und vielleicht kann ich ja aus meinem Nerdie auch einen Ken machen."- Kim Virginia (28, Reality-Star aus Mannheim), selbstdeklarierte "Baddest Bitch Deutschlands", kennt ihren Wert: "Ich habe ein Herz aus Gold und sehe von außen aus wie Gold."- Frauenversteher Salvatore (30, Reality-Star aus Mülheim an der Ruhr) erwartet Großes von seiner Partnerin: "Meine Nerdin ist nach meiner Mama die einzige Frau, die mir was beibringen kann."Welche Beauty schnappt sich welchen Nerd? Wer wird zum Dream-Team und bei wem fliegen die Fetzen? Und wer holt am Ende den Sieg nach Hause?So funktioniert "Beauty & The Nerd": In sechs Folgen treten acht Beautys und acht Nerds auf Koh Samui (Thailand) in den Wettbewerb und bestreiten in Zweierteams knifflige Challenges. Nur wer wahren Teamgeist beweist, hat eine Chance auf das Nerd-Umstyling und das Preisgeld von 50.000 Euro. Am Ende jeder Folge muss ein Team die Villa verlassen.BeautyNerd vorab sehen: Die erste Folge der fünften Staffel "Beauty & The Nerd" ist bereits exklusiv auf Joyn verfügbar. Außerdem zeigt Joyn "Beauty & The Nerd Spezial" mit Exklusivmaterial aus der Show, Reise-Vlogs der Nerds und dem Einzug der Beautys.Produziert wird "Beauty & The Nerd" von EndemolShine Germany im Auftrag von ProSieben.Alle Infos zu "Beauty & The Nerd" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/beautynerdDie fünfte Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 15. August 2024, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: BeautyNerdPressekontakt:Nathalie Galina/Natalie KressiererCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186/ - 1189email: nathalie.galina@seven.onenatalie.kressierer@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa.taupert@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5841935