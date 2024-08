Der dänische Turbinenbauer Vestas hat am Montag überraschend die Prognose für das Gesamtjahr nach unten angepasst. Die Aktie verliert daraufhin entsprechend an Boden und nähert sich wieder den jüngsten Tiefs. Dies untermauert einmal mehr, dass die Lage in der Branche durchaus schwierig bleibt.Vestas rechnet für das laufende Jahr nun mit einem Umsatz von 16,5 bis 17,5 Milliarden Euro (bisher: 16 bis 18 Milliarden) und einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von vier bis fünf Prozent (bisher: vier bis ...

