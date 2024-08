In einem Podcast der Economics Show mit der Financial Times (FT) warnte Catherine Mann von der Bank of England (BoE), dass "das Lohnwachstum im Vereinigten Königreich nach wie vor ein Problem für die Inflation darstellt". Weitere Zitate Die Preise für Waren und Dienstleistungen würden wieder steigen, und es könne Jahre dauern, bis sich der Lohndruck ...

