Genf - In enger Partnerschaft der ITU und Huawei waren junge Leute in aller Welt aufgefordert worden, kreative digitale Projekte für Bildung, Nachhaltigkeit oder die Bewältigung anderer gesellschaftlicher Herausforderungen einzureichen. 30 Bewerber:innen erhielten ein Stipendium, das neben Coaching und Mentoring unter anderem ein Bootcamp in Genf beinhaltete. Die Premiere verlief sehr erfolgreich. Der erste Jahrgang des Generation-Connect-Young-Leadership-Programms ...

Den vollständigen Artikel lesen ...