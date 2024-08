Die Barrick Gold-Aktie (WKN: 870450) zieht am Montag im vorbörslichen Handel um +2,5% wegen positiven operativen Nachrichten an. Kann das der Auslöser für eine Fortsetzung der Rallye bei dem Minenwert sein? Und sollten Anleger jetzt einsteigen? Positive Ergebnisse Am Montag hat Barrick Gold vor der Eröffnung der US-Börsen seine Quartalszahlen für Q2 2024 vorgelegt. Die Ergebnisse fielen dabei enorm positiv aus und konnten die Anleger überraschen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...