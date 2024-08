Flächen für Offshore-Windparks mit insgesamt 5,5 GW hat die Bundesnetzagentur in der jüngsten Ausschreibung vergeben. Die Gebotshöhen sind nicht bekannt. Gebotstermin war der 1. August 2024. Neben der Zahlungsbereitschaft entschieden sogenannte qualitative Kriterien in dieser Ausschreibung darüber, wer auf den Flächen in der Nordsee Offshore-Windparks errichten darf. Dabei geht es zum Beispiel um die Dekarbonisierung des Offshore-Ausbaus und umweltschonende Gründungstechnologien. Das Verfahren war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...